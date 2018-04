MSI realiza auditoria no Corinthians Afirmar que a parceria do Corinthians com o grupo estrangeiro Media Sports Investiment (MSI) está perto de ser fechada é, no mínimo, uma simplificação ou pressão política. Ignorá-la, por outro lado, também é fugir da verdade. Há cerca de dez dias, técnicos contratados pelo iraniano Kia Joorabchian estão diariamente recolhendo informações no clube com a intenção de finalizar a auditoria prevista no pré-contrato assinado dia 5 de agosto e aceito pelo Conselho dia 24 do mesmo mês. O trabalho, no entanto, começou bem antes. Há mais de 30 dias levaram os primeiros documentos contábeis e fizeram pesquisas sobre processos pendentes na Justiça. O fato de estar ocorrendo a auditoria 47 dias depois do acordo por si só invalida os termos do pré-contrato, que firmava (no item 1.5.) o prazo de um mês para sua realização. Mas, como no caso acima, há a chance de também ter sido prorrogado o período de validade do documento. Possibilidade, aliás, garantida pelo artigo 5: "O presente Pré-Contrato vigorará até o término da Auditoria prevista no item 1.5, ou até dia 30.09.2004, podendo ser prorrogado de comum acordo..." Para alterar o prazo, bastaria o consenso entre as três pessoas que assinaram o acordo: Joorabchian, o presidente do Corinthians, Alberto Dualib, e o vice-presidente do clube, Nesi Curi. Uma pessoa diretamente envolvida na auditoria conta que os valores estipulados pelo clube para o pagamento de possíveis despesas com perdas judiciais (R$ 17,230 milhões) são inferiores aos apurados pelos técnicos. "Isso foi um desestímulo aos investidores", afirmou. Não há novo contrato - De acordo com o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, as propostas que teriam sido feitas pelos investidores no início da semana são, na verdade, as mesmas definidas há mais de três meses, quando se iniciaram as negociações. "Na época, fiz questão que a parceria garantisse por ano três jogadores de seleção, brasileira ou argentina. Exigi ainda mais três atletas das duas seleções olímpicas. Seriam seis reforços", contou Citadini. O dirigente também teria pedido para que a MSI ficasse obrigada a concluir o campo no Parque Ecológico, ampliasse o Centro de Treinamento de Itaquera e construísse um CT na zona sul da capital paulista. Conselheiros ouvidos pela Agência Estado garantem que o iraniano Joorabchian não esteve no País no início da semana e também que não houve a reunião que teria estabelecido os novos termos.