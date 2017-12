MSI tenta maquiar contrato Ao contrário do que afirmou o iraniano Kia Joorabchian, a Media Sports Investiment não aceita as alterações impostas pelo Conselho de Orientação do Corinthians (Cori) ao contrato de parceria. A Agência Estado teve acesso ao documento que levou o presidente do clube, Alberto Dualib, a anunciar o fechamento do acordo, terça-feira, e constatou que o fundo estrangeiro não só ignorou a relação de bancos avalistas estabelecida pelo Cori como acrescentou de maneira incorreta o procedimento know your client (conheça seu cliente), pelo qual se constataria a identidade dos investidores por trás da empresa. Redigiu ainda um suposto contrato de licenciamento sem mudar as cláusulas do antigo modelo, que previa uma sociedade anônima. O Conselho Deliberativo se reúne terça para admitir ou não as atuais regras. "Se for uma mera maquiagem, o conselho não vai aprovar", disse o conselheiro Rubens Approbato Machado. A minuta de contrato lida pelo Estado não é definitiva, mas será pouco alterada. "Um ou outro detalhe apenas, não há porque mudar", conta um dos participantes das últimas reuniões dos advogados. O item que mais deve irritar os opositores é a manutenção de cláusulas que ferem a autonomia dos dirigentes na gestão do clube. Quando o Cori preferiu o Contrato de Licenciamentos ao de S.A., restringiu a negociação apenas à marca Corinthians. Porém, a MSI não pretende acatar essa vontade. "Eles querem mandar em tudo, mas somos contra isso", disse Approbato Machado. A minuta repete por várias vezes que será formada uma sociedade não só para negociar os produtos licenciados como também para gerir o clube. Logo no início do documento: "As partes firmam o presente contrato de associação para a administração exclusiva do departamento de futebol profissional e amador, licenciamento e outras avenças." Em seguida repete o que os conselheiros consideram um disparate: a constituição de uma diretoria, com quatro membros, dois de cada lado. "Não pode existir vínculo. O que ficou estabelecido pelo Cori era apenas um contrato de licenciamento, sem união", afirmou o vice de Futebol, Antonio Roque Citadini, opositor à parceria. "Se o Corinthians perder poder no futebol, voto contra", reforçou o conselheiro Francisco Papaiordanou. Lavagem - O trecho em que a MSI inclui a obrigatoriedade do banco estrangeiro de onde partir o investimento adotar o procedimento know your client é considerado inaplicável pelo advogado José Rubem Marone, sócio do escritório Gandra Martins. "A instituição lá de fora não tem obrigação de prestar informações em um contrato do qual não faz parte", explicou. O Cori pedia que a fiscalização do procedimento ficasse a cargo do banco nacional que recebesse o capital. "Assim pode até ficar mais fácil, mas não há nenhuma garantia de que esses dados aparecerão", afirmou Marone. Se por um lado os advogados da MSI definiram na cláusula 11 do contrato o foro de São Paulo como comarca para futuros conflitos na parceria, esqueceram-se de levar em consideração as seis instituições financeiras indicadas para dar aval à operação. Não é citado, aliás, o nome de qualquer instituição.