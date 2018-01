MSI tenta trazer Mascherano já O iraniano Kia Joorabchian, presidente da MSI, está em Buenos Aires tentando acertar a antecipação da transferência do meia Mascherano, do River Plate, para o Corinthians. O time argentino só aceita negociar seu jogador após a Copa Libertadores, mas em virtude dos maus resultados do time no Campeonato Paulista Kia tenta agilizar a negociação. A expectativa do time argentino é de que o iraniano aumente a proposta pelo jogador. Quarta-feira o lateral-esquerdo Gustavo Nery deve se apresentar ao Corinthians. Essa, pelo menos, é a expectativa dos dirigentes. O maior problema é a mudança do jogador da Alemanha para o Brasil. Hoje, o Werder Bremen confirmou oficialmente a transação com o Corinthians. Roger, do Benfica, está perto do Parque São Jorge. A princípio, há dois pequenos obstáculos: a agenda do empresário Giuliano Bertolucci que era aguardado hoje em Lisboa mas teve uma escala inesperada na Holanda; e o salário do jogador, considerado muito alto mesmo pelos padrões da MSI. O técnico do Benfica, Giovanni Trapattoni, confirmou que o jogador quer voltar ao Brasil para jogar no Corinthians. Por isso está afastado do time português.