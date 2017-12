MSI vai dar R$ 1,7 milhão pelo título Ganhar o título brasileiro pela quarta vez valerá R$ 120 mil reais a cada jogador do Corinthians ? proporcionais ao número de jogos no campeonato. O acerto foi feito entre Tevez e o presidente da MSI, Kia Joorabchian. Há um pacto entre os dois e os demais atletas de não comentar publicamente a combinação. O medo era que o time da Ponte Preta, adversário deste domingo, ficasse irritado com o acerto prévio e jogasse até com mais empenho ao saber do alto prêmio. A MSI deve gastar cerca de R$ 1,7 milhão com a premiação dos atletas. O prêmio é quase o dobro do que o São Paulo deu pela conquista do tricampeonato da Copa Libertadores da América, R$ 1 milhão. ?Não existe essa história de premiação. Nós primeiro temos de vencer o Brasileiro e depois aceitar quanto o Kia nos der?, disse Tevez, se esquecendo de completar que vindo os R$ 120 mil não haverá discussão. O técnico Antônio Lopes não queria que a premiação viesse à tona. Ele tinha a certeza de que os jogadores da Ponte Preta se sentiriam estimulados ao saber da definição do prêmio pela conquista do campeonato. Os jogadores foram espertos ao perceber a proximidade de Tevez com Kia. O empresário respeita demais os pedidos da sua maior estrela. Foi assim com as viagens para Buenos Aires durante o ano. ?Foi mentira que fizemos uma comissão de atletas para discutir o nosso prêmio. Passamos toda a responsabilidade para o Carlitos. Ele é o capitão do time e sabe o que é o melhor para a equipe?, afirmou Gustavo Nery.