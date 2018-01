Mudança de data irrita Ponte Preta A mudança da data do jogo da Ponte Preta contra o Rio Branco, de domingo para sábado, irritou a todos no clube de Campinas. O motivo é que o time joga nesta quinta-feira pela Copa do Brasil em Belém contra o Remo. A cansativa viagem para a região Norte do país é o maior problema do time. "Vamos jogar na quinta-feira a noite e chegaremos na sexta-feira. Daí nem descansamos direito e já teremos que jogar no sábado. Será muito desgastante", afirma o capitão Ronaldão. O técnico Nelsinho Baptista também lamentou a mudança. "É ruim para o time mas fazer o quê? Temos que acatar a decisão e estar em campo contra o Rio Branco." Além do jogo Rio Branco x Ponte Preta, marcado para as 16 horas em Americana, e que será transmitido pela TV Globo para todo o Brasil, a Federação Paulista de Futebol antecipou o jogo Portuguesa x Botafogo, que será disputado no mesmo dia e horário com transmissão da Rede TV. Nesta terça-feira os jogadores da Ponte Preta treinaram física e taticamente em dois períodos e farão o mesmo na manhã desta quarta-feira. No período da tarde eles viajam para Belém. O único desfalque, à princípio, será o meia Elivélton, que sente dores no joelho. Contra o Remo o time não poderá contar também com o meia Mineiro e o atacante Washington, que estão servindo a seleção brasileira.