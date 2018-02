Mudança de local atrapalha Santo André O Santo André irá enfrentar o Fortaleza nesta sexta-feira, no estádio Plácido Castelo, em Sobral, interior do Ceará, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. "Nossa missão é somar pontos, esquecendo do problema de tribunais", comentou o técnico Péricles Chamusco, referindo-se aos 12 pontos perdidos pelo clube do ABC no STJD do Rio de Janeiro - com isso, é o lanterna da competição, com 3 pontos negativos. Esta partida estava anteriormente marcada para o Castelão, na capital cearense, mas foi transferida para o interior (Sobral fica a cerca de 240 km de Fortaleza), porque o Fortaleza foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com a perda do mando de um jogo pela invasão de campo no empate em 1 a 1 com o Corinthians, ainda pela Copa do Brasil. A delegação do Santo André, no entanto, só foi avisada na segunda-feira da mudança, quando já estava no aeroporto. Apesar disso, o anúncio da alteração foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com 48 horas de antecedência, no limite do tempo determinado pelo Estatuto do Torcedor. Assim, o time ficou hospedado em Fortaleza e seguiu de ônibus na quinta-feira à noite para Sobral. A única dúvida do técnico Péricles Chamusca para definir o time está no meio-campo. Ele ainda não se decidiu sobre quem será o substituto do meia Élvis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O mais provável é que Tássio assuma a posição. Outra opção seria o deslocamento de Barbiéri para a meia. Com isso, Nelsinho atuaria pela ala direita. Após o jogo com o Fortaleza, a delegação do Santo André retorna rapidamente ao ABC e já começa a preparação para a partida de quarta-feira, contra o 15 de Novembro de Campo Bom-RS, pelas semifinais da Copa do Brasil.