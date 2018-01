Mudança de local desagrada o Etti A mudança do local do jogo contra o Botafogo, domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo, desagradou o Etti Jundiaí. A partida estava marcada para o Maracanã, no Rio, mas foi transferida para o estádio Caio Martins, em Niterói. O problema, segundo o técnico Giba, será jogar num campo com dimensões menores. "O Etti é um time rápido. Quando jogamos em um campo com grandes dimensões, as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis para gente", explicou o treinador. Para enfrentar o Botafogo, Giba ainda não definiu a escalação, mas deverá manter o mesmo time que derrotou o Fluminense na última rodada do Rio-SP. Com isso, Cléber e Márcio Santos, contratados na última semana, continuam fora. O atacante, entretanto, já poderá ficar como opção no banco de reservas. O zagueiro, que foi tetracampeão mundial pela seleção brasileira, só deverá fazer sua estréia no dia 3 de março, contra o Guarani, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.