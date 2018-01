Mudança devolve confiança ao Guarani O Guarani enfrenta o Marília neste sábado à tarde na casa do adversário, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, revigorado. O jogo marca a estréia do técnico Luiz Carlos Ferreira e os jogadores apostam na recuperação no campeonato. O time campineiro ocupa a última colocação com apenas cinco pontos ganhos em seis rodadas. O time - que vem de uma derrota para o Sport por 1 a 0 na última rodada - foi confirmado pelo treinador com três mudanças. Ferreira assegura que tudo está correndo bem: "O grupo de jogadores é bom, o ambiente é ótimo e a agora precisamos dar o máximo em campo porque vamos enfrentar um grande adversário". O experiente goleiro Jean, após se recuperar de uma lesão muscular, volta no lugar de Fernando, titular nos últimos três jogos. Mariano será o lateral direito na vaga de Alemão, que vai cumprir suspensão por ter sido expulso. No ataque, uma mudança de ordem técnica: sai Mendes, que não marcou gol ainda, para a entrada de Jonas, autor dos dois gols da vitória sobre o Ceará, a única até este momento na competição. O time vai atuar no esquema 4-4-2, mas usando três volantes que reforçarão a marcação. Na defesa, Paulo André pode fazer seu último jogo com a camisa bugrina. Ele tem propostas do Glasgow Rangers, da Escócia, e da Fiorentina, da Itália, aguardando o acordo entre os clubes. Seu passe estaria sendo negociado por US$ 1,5 milhão.