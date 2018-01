Mudança do campeonato divide Itália Os dirigentes dos clubes e da Federação Italiana de Futebol estão divididos quanto à idéia de mudar o sistema de disputa do Campeonato Italiano da Série A. A Liga de Futebol Profissional - entidade que reúne os clubes - quer unir os times das Séries A e B e fazer a primeira divisão com 40 equipes divididas em dois grupos, com o campeão de cada chave disputando o título na final. A Federação pretende manter a Série A como está e mexer na B, dividindo-a em dois grupos. A decisão sobre o modelo da próxima temporada sairá dia 14 de fevereiro, em reunião do Comitê Executivo da entidade. A 19ª rodada do campeonato será aberta neste sábado com duas partidas: Roma x Bologna e Piacenza x Brescia. A Roma foi o clube que mais se movimentou nesta sexta-feira, no último dia aberto para transferências. Emprestou Guardiola para o Brescia e Tomic para o Alavés e contratou o atacante Marazzina, que era do Chievo.