Mudanças a vista no São Caetano O São Caetano terá mudanças para o jogo contra o São Paulo, quarta-feira, no Estádio Anacleto Campanella. O técnico Zetti estuda uma maneira de reforçar a marcação e busca o substituto para o meia Marcinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Rio Branco, por 3 a 2, em Americana. A briga pela camisa 10 está entre Fábio Pinto e Canindé, sendo que ambos ainda não disputaram um jogo pelo Azulão. O treinador deve ter também a volta do lateral-direito Ceará, vetado no último jogo por estar com dores na coxa direita. Assim, o volante Raulen deve voltar ao meio campo, ao lado de outros dois volantes: Paulo Miranda e Zé Luís. Existe ainda a expectativa pelo aproveitamento do zagueiro Neto, mais adaptado a treinar com uma proteção no nariz fraturado, e que poderá formar a dupla com Thiago. Estas mudanças serão definidas nesta terça-feira cedo, nos treinos marcados para o Estádio Anacleto Campanella. O São Caetano continua com nove pontos dentro do Paulistão. Venceu seus três jogos em casa e perdeu os dois fora.