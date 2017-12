Mudanças afetam negócios da Traffic O anúncio, nesta terça-feira, do calendário quadrienal pela Confederação Brasileira de Futebol caiu como uma bomba na empresa de marketing esportivo Traffic, de J. Hawilla. A segunda em um mês, praticamente. Entre as mudanças, uma das principais decreta o fim da participação de clubes do Brasil na Copa Mercosul, competição organizada pela Traffic. Isso a partir do ano que vem. Na prática, é o esvaziamento da influência da empresa - que tem a Rede Bandeirantes e o canal fechado PSN como parceiros - nas coisas do futebol nacional. A notícia pegou os executivos da Traffic de surpresa. Como quando foi acertado o cancelamento do Mundial Interclubes, que aconteceria na Espanha, e do qual a empresa detinha direitos de comercialização. "Não fomos comunicados. Nem consultados ou convidados para integrar qualquer tipo de discussão sobre o assunto. Soubemos assim, pela imprensa", disse o vice-presidente da empresa, Rui Brizola. O fim dos brasileiros na Mercosul não estava nos planos. Melhor: não era esperado. Tanto que o "homem-forte" da Traffic, J. Hawilla, foi passar a semana nos Estados Unidos. A tranqüilidade vinha de algumas constatações. A aceitação do público e as cotas pagas aos clubes - o campeão chega a embolsar cerca de US$ 4,6 milhões, eram argumentos consistentes. "Não entendo como o próprio Clube dos Treze (que reúne os principais clubes do País) pode ser contra algo que é bom para eles. Deve existir um motivo que só o Koff (Fábio Koff, presidente da associação) tenha conhecimento", afirmou Brizola. O executivo da Traffic não quis apontar as possíveis causas. Muito menos comentar se os interesses da Globo Esportes teriam influenciado a decisão. "Estaria sendo leviano se falasse sobre isso porque não sei como ocorreu o processo. Gostaria apenas de saber os motivos, os critérios." Segundo ele, a Traffic agora vai "tentar com criatividade dar seqüência à Copa Mercosul". É que mesmo perdendo força com a saída dos brasileiros, Brizola garantiu que a Traffic vai acatar a imposição. "Não há o que fazer. Uma intervenção teria de partir da Sul-Americana." Nestor Benítez, assessor de imprensa da Confederação Sul-Americana de Futebol, lamentou a opção da CBF. E salientou, por telefone, no início da noite: "Não fomos comunicados. Vamos esperar uma explicação para definir qual atitude tomar."