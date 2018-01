Mudanças de técnicos no Paulista A-2 A 11.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, encerrada no último domingo, custou o cargo a três técnicos. No Sertãozinho, o empate por 1 a 1 com o Araçatuba significou, além da oitava partida sem vencer, a queda de Roberto Fonseca. A diretoria do clube agiu rápido e já contratou Carbone como substituto. E Fonseca pode ir para o Taquaritinga, que demitiu Túlio Tangione Neto após a derrota por 2 a 0 para o Olímpia. Além de Roberto Fonseca, os nomes que interessam ao Taquaritinga são Zé Humberto e Rui Scarpino. Quem também foi demitido na rodada é Wilson Mano. Ele foi dispensado da Francana após a derrota em casa por 2 a 0 para o Comercial. A Francana é a lanterna do Grupo 1, com apenas seis pontos.