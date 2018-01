Mudanças não preocupam Ponte Preta A diretoria da Ponte Preta deve confirmar, nesta segunda-feira, a chegada do centroavante Frontini, emprestado pelo Marília, e a saída do meia Harison, negociado com o União de Leiria, de Portugal. O atacante Evando, do Santos, chegou na semana passada. Mas após a vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, o técnico Vadão não demonstra preocupação nas mudanças dentro do elenco. "São situações normais dentro do futebol atual. O importante é que temos um sentido muito forte coletivo e os resultados estão entrando", analisou. A Ponte nunca tinha vencido o Cruzeiro no Mineirão. Um dos melhores em campo foi o meia Danilo, que marcou um gol e deu passe para outro, assumindo com naturalidade a liderança antes assumida por Harison. "Estou muito bem na parte física e técnica e o esquema tático tem me favorecido", disse Danilo. A vitória deixou o time campineiro com 14 pontos, ainda nas primeiras posições, e otimista para somar mais três pontos no outro final de semana, quando receberá, em Campinas, o Goiás, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores se reapresentam nesta segunda-feira à tarde.