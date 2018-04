Mudanças no inquérito criminal da tragédia da Fonte Nova

A delegada Marilda Marcela da Luz, antiga titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Salvador (BA), assumiu, na manhã desta quarta-feira, o inquérito policial que apura as causas e os responsáveis pelo acidente ocorrido no domingo no Estádio Otávio Mangabeira, conhecido como Fonte Nova, na capital baiana. No episódio, uma parte da arquibancada do estádio ruiu, matando sete torcedores do Bahia. Veja também: Férias de juíza impediram fechamento da Fonte Nova Arquiteto não teme novos desabamentos, mas pede cuidado Os estádios de futebol que você freqüenta estão em boas condições? Outras tragédias em estádios marcaram o futebol brasileiro Galeria de fotos da tragédia na Fonte Nova Marilda Marcela entra no lugar da delegada Maria Andrade Ramos, que estava no plantão da Delegacia de Brotas, cuja área de atuação engloba o estádio, no domingo. Ela é conhecida por atuar em casos de grande repercussão, como no recente desmanche de uma quadrilha de 12 jovens de classe média-alta acusada de roubo de carros e tráfico de drogas - os integrantes chegaram a assassinar uma das vítimas, o policial Yam Milton de Souza -, em agosto. Com a mudança no comando das investigações, o andamento do inquérito também será alterado, informou Marilda. Os depoimentos dos representantes dos órgãos e entidades envolvidos na tragédia, como a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que administra o estádio, o Esporte Clube Bahia e a Federação Baiana de Futebol, serão adiados. "Vamos nos reunir primeiro com o Ministério Público, para ter mais detalhes sobre a ação que propunha a interdição da Fonte Nova", afirma. Na semana que vem, a delegada pretende ouvir familiares e amigos das vítimas da tragédia, além de testemunhas do acidente, pára só depois ouvir as autoridades envolvidas.