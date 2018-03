Mudanças por atacado no São Caetano O técnico Estevam Soares começou nesta quarta-feira a armar um novo time do São Caetano para o próximo jogo no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Fortaleza. No treino desta quarta-feira foram testadas cinco mudanças. As principais novidades estão no ataque. A saída de Marcinho (vai para o Palmeiras) e a má fase de Márcio Mixirica abriram espaço para as estréias de Jean, ex-São Paulo, e Dimba. No meio campo foram testados Júlio César e Élton, respectivamente, nos lugares de Raulen e Fábio Pinto. Na lateral-direita, Alessandro, com uma fratura na face, será substituído por Renaldo. Segundo o departamento médico, Alessandro irá permanecer em recuperação por seis semanas. Esta contusão aconteceu durante o empate com o Goiás em 0 a 0, no último sábado. "O Marcinho já vinha sendo o líder do time há alguns anos. Então precisamos de paciência, mas o Élton tem condições técnicas de se tornar um grande jogador", afirma Soares, apostando no substituto do meia-atacante. O time titular poderá ser definido no coletivo desta quinta-feira à tarde, já que na sexta-feira cedo haverá um recreativo pela manhã. O São Caetano tenta sua primeira vitória, porque na estréia empatou com o Palmeiras por 2 a 2. O São Caetano é o 12.º colocado no Brasileirão, com dois pontos conquistados.