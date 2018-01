Mudar técnico não resolve, diz pesquisa Na segunda-feira, pesquisadores da Universidade de Muenster, na Alemanha, divulgaram curiosa pesquisa que repercutiu bastante entre dirigentes e treinadores do futebol brasileiro. De acordo com o estudo, coordenado pelos psicólogos Bernd Strauss e Alexandra Tippenhauer, a troca de técnicos, ao contrário do que dita a tradição, não produz os efeitos desejados. A última mudança no Brasil foi a saída de Luiz Carlos Ferreira do Figueirense para o Marília. Leia mais no O Estado de S. Paulo