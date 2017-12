Muita chuva e gols no equilibrado Come-Fogo Disputado debaixo de muita chuva, o Come-Fogo de número 117 na história dos dois arqui-rivais de Ribeirão Preto terminou empatado, em 2 a 2, neste sábado à noite, no Estádio Santa Cruz. O resultado, extremamente justo, deixou os dois clubes na vice-liderança provisória do Grupo 1 da série A2 paulista, com sete pontos cada. O líder é a Francana, com nove pontos. Se o empate manteve o tabu a favor do Botafogo de não perder há nove anos, com cinco vitórias e agora cinco empates, deu mostras de que os dois times podem brigar pela classificação à segunda fase e também pelo título da temporada. Os quatro primeiros colocados de cada grupo continuarão na luta pelo acesso, disputando outro quadrangular e depois somente o campeão de cada grupo vai decidir o título e a única vaga à elite do futebol de São Paulo em 2005. Apesar da chuva que castigou a cidade durante todo o dia e também durante o jogo, o Come-Fogo foi bastante disputado. O Botafogo começou mais bem distribuído em campo, dominando o meio campo e tomando as iniciativas ofensivas. O Comercial, como visitante, tomou cuidados defensivos na esperança de explorar os contra-ataques. Os planos do técnico Roberto Fonseca, do Botafogo, foram atrapalhados com a inesperada contusão de Edson ainda nos primeiros minutos. A entrada de Ailton Santos desestabilizou o time, dando chance para os contra-ataques do rival. Mas a primeira grande chance saiu aos 21 minutos, para o Botafogo, quando da entrada da área Fábio Júnior chutou com efeito e a bola tocou no travessão. O Comercial deu o troco aos 28 minutos, com uma cabeçada de Rômulo que também atingiu o travessão. O próprio atacante abriu o placar aos 34 minutos, num rápido contra-ataque, quando Daniel saiu sozinho em velocidade pelo lado direito e tocou para o atacante que marcou seu quarto gol na competição. Se o Comercial parecia mais eficiente, falhou no final. Tita acertou o travessão numa cobrança de falta e de seus pés saiu o empate no final do primeiro tempo. Tita cobrou escanteio, Vágner cabeceou na pequena área, mas o goleiro Ricardo não segurou. No rebote, o próprio Vágner fez linha de passe de cabeça com Edu Esídio, que empatou aos 45 minutos. Segundo tempo - O Botafogo voltou melhor para a etapa final, diminuindo os espaços, acertando a marcação e tocando a bola com mais calma. Desta forma, dominou o jogo e marcou seu segundo gol, quando Silvinho subiu de cabeça para aproveitar o cruzamento alto vindo do lado direito, aos 10 minutos. O time continuou dominando as ações, mas foi penalizado por um erro grave do juiz Luis Marcelo Vicentin Cansian que anotou pênalti inexistente de Agnaldo sobre Tiago Amaral. Na cobrança, o próprio Tiago Amaral converteu: 2 a 2, aos 35 minutos. O Botafogo ainda arriscou com as entradas dos atacantes Marcos Dias e Vitor Hugo, mas quem quase marcou foi o Comercial, aos 44 minutos, com uma cabeçada de Tiago Amaral defendida por Marcão. As torcidas só ficaram aliviadas após o apito final do juiz. Próxima rodada - No sábado de Carnaval, o Comercial vai receber, em casa, o Rio Preto, enquanto o Botafogo enfrentará o Bandeirante, na sexta-feira, em Birigui.