Muita torcida e poucos gols no Alemão Quase 90 mil torcedores que foram a estádios alemães neste domingo voltaram para casa sem comemorar gols. Em Dormund, 62 mil pagaram ingressos para ver Borussia 0 x Werder Bremen 0, enquanto em Freiburg foram 25 mil pessoas que acompanharam o empate entre o time local e o Hansa Rostock. Esses dois jogos completaram a 21ª rodada da temporada de 2000/2001. A briga pelas primeiras posições não foi alterada, porque os principais candidatos ao título venceram. O líder Bayern Munique fez 1 a 0 no Stuttgart, no sábado, gol de Élber, e foi para 42 pontos. O Schalke, em segundo com 40 pontos, passou pelo Munique 1860 por 2 a 0. Bayer Leverkusen, também com 40, goleou a Colonia por 4 a 1, com dois gols do zagueiro brasileiro Lúcio, ex-Inter de Porto Alegre. A rodada, que começou na sexta-feira com Eintracht Frankfurt 1 x Energie Cottbus 0, teve ainda Hertha Berlim 1 x Wolfsburg 3, Kaiserslautern 4 x Unterhaching 0 e Hamburgo 3 x Bochum 0. A classificação do Campeonato Alemão: 1º) Bayern de Munique, 42 2º) Schalke04 e Bayer Leverkusen, 40 4º) Borussia Dortmund, 37 5º) Hertha Berlim e Kaiserslautern, 34 7º) Wolfsburg e Friburg, 31 9º) Colonia, 29 10º) Werder Bremen, 28 11º) 1860 Munique, 27 12º) Eintracht Frankfurt, 26 13º) Hamburgo, 24 14º) Energie Cottbus, 23 15º) Hansa Rostock, 22 16º) Stuttgart e Unterhaching, 21 18º) Bochum, 18.