Muitas mudanças de técnicos na Série A3 O Campeonato Paulista da Série A-3 não foge à regra e também muda de técnico a cada semana. Após a quarta rodada da competição, três treinadores saíram de seus clubes nesta segunda-feira. A única equipe que já anunciou um novo técnico foi o Guaratinguetá, que apresenta terça-feira Roberto Fernandes, para o lugar de Edson Machado, que se transferiu para o Estudiantes, do México. Os lanternas dos Grupos 1 e 2 também dispensaram seus comandantes. No Rio Claro, o técnico Vítor Luís, ex-volante do Flamengo, saiu após fraca campanha, com dois pontos e na lanterna. A diretoria do clube estuda os nomes de João Martins, ex-Sorocaba, e Roberto Cavalo, ex-União São João, para ocupar a vaga. Na ponta de baixo do outro grupo, o treinador Vítor Hugo decidiu se desligar do pior time da Série A3, o Grêmio Sãocarlense, que perdeu todas as quatro partidas que disputou. "Não há condições de trabalho", lamentou. A próxima rodada da competição acontece no domingo, dia 07 de março. No Grupo 1 o Noroeste é o líder isolado, com dez pontos. No Grupo 2 quem lidera é o Palmeiras-B, com sete pontos, mas ao lado de Osasco e XV de Piracicaba, também com mesmo número de pontos.