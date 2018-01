Muito equilíbrio no Paulista da A2 Dos cinco jogos da primeira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, realizados neste domingo, três terminaram empatados. No Grupo 1, o Oeste e o Taquaritinga lideram com três pontos. O Oeste venceu o Olímpia, por 2 a 1, com gols de Vitor Hugo e Vágner, enquanto Marquinhos Pitbul descontou para o Olímpia. O Taquaritinga surpreendeu o Rio Preto, em São José do Rio Preto, com gol de Fabinho. Na segunda colocação estão os times que empataram. O Bandeirante empatou em casa com o Comercial, por 1 a 1, enquanto Francana e Mirassol empataram, em Franca, pelo mesmo placar. Na lanterna estão Olímpia e Rio Preto. No Grupo 2, o Nacional, da Capital, está na liderança. Sábado, a equipe venceu o São José por 1 a 0. Em seguida, estão Flamengo e Matonense, que empataram por 2 a 2. Neste grupo, duas partidas não aconteceram. Bragantino e Sãocarlense não estrearam diante de Atlético Sorocaba e São Bento, respectivamente, por problemas de documentação de jogadores. A próxima rodada será quinta-feira. Confira todos os resultados: Matonense 2 x 2 Flamengo, Mirassol 1 x 1 Francana, Bandeirante 1 x 1 Comercial, Oeste 2 x 1 Olímpia e Rio Preto 0 x 1 Taquaritinga.