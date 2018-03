Muitos gols na abertura da Série B2 A rodada da abertura do Campeonato Paulista da Série B2, equivalente à quinta divisão estadual, foi completada neste domingo com 13 jogos. No total foram marcados 40 gols, com média de 2,6 por partida. A maior goleada foi do Ginásio Pinhalense, de Pinhal, sobre o Palmeirinha, por 5 a 0. O único empate sem gols aconteceu em Águas de Lindóia, onde o time da casa ficou no 0 a 0 com o Jacareí. O único time que ainda não estreou foi o Joseense, integrante do grupo 3, que fará seu primeiro jogo no estadual no dia 24 de abril, contra o Águas de Lindóia. Os 31 clubes estão divididos em quatro grupos. A grande motivação da competição é que os quatro primeiros colocados vão subir direto para a Série A3 em 2005. Confira todos resultados: Grupo 1 - Tanabi 0 x 1 SEV, Garça 1 x 1 Assisense, Prudentino 1 x 2 Oswaldo Cruz e Santacruzense 0 x 3 Penapolense. Grupo 2 - Pirassununguense 2 x 0 Lemense, Ginásio Pinhalense 5 x 0 Palmeirinha, Guarani Sumareense 2 x 3 Lençoense e Grêmio Catanduvense 2 x 1 Radium. Grupo 3 - Serra Negra 1 x 0 Guaçuano, Força Futebol 1 x 1 Campinas, Águas de Lindóia 0 x 0 Jacareí. Grupo 4 - Barcelona 1 x 1 Jabaquara, AD Guarulhos 2 x 2 Guarujá, Osasco 0 x 2 Taboão da Serra e Itararé 3 x 2 São Vicente.