Muitos gols na rodada da Série B2 A segunda rodada do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, foi marcada por muitos gols. No total, em oito jogos, foram anotados 32 gols com média de quatro por jogo. Dois times colaboraram bastante para este alto índice. Um deles foi o Serra Negra, que mesmo fora de casa venceu o Lençoense, por 5 a 2. Em casa, o Grêmio Barueri fez 5 a 1 sobre o Itararé. O Radium, que firmou parceria com o Perugia da Itália, somou sua primeira vitória, mesmo assim apertada, por 1 a 0, sobre o Penapolense, em Mococa. O Águas de Lindóia lidera o Grupo 1, com seis pontos, após vencer, sábado, o Pirassununguense, por 2 a 1, de virada. O Campo Limpo, com seis pontos, lidera o Grupo 2 após vencer o Elosport por 3 a 2. Confira os resultados da segunda rodada: Guaçuano 1 x 3 Jalesense, Águas de Lindóia 2 x 1 Pirassununguensse, Campo Limpo 3 x 2 Elosport, Jabaquara 3 x 1 Joseense, Grêmio Barueri 5 x 1 Itararé, Radium 1 x 0 Penapolense, Lençoense 2 x 5 Serra Negra e Campinas 1 x 0 Guarujá. Classificação: Grupo 1 - 1) Águas de Lindóia 6; 2) Jalesense 4; 3) Serra Negra, Pirassununguense, Penapolense e Radium 3; 7) Lemense 1 e 8) Guaçuano 0. Grupo 2 - 1)Campo Limpo 6; 2) Barueri 4; 3) Jabaquara, Elosport, Campinas e Itararé 3; 7) Joseense 1 e 8) Guarujá 0.