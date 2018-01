Muitos gols na Série B3 do Paulista Em seis jogos na tarde deste domingo válidos pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série B3, duas goleadas acabaram chamando a atenção dos torcedores. No litoral, o São Vicente deu mostras de reação no Grupo 2, ao vencer o Ginásio Pinhalense em casa por 5 a 1. O resultado tirou o time praiano das últimas posições e o colocou em quarto lugar, com sete pontos. Na outra chave, o SEV, de Votuporanga, não tomou conhecimento da má fase do Ranchariense e marcou 6 a 0, com três gols de Willian, pulando para a quarta posição, com sete pontos conquistados. Resultados - Tanabi 3 x 1 Santacruzense; São Vicente 5 x 1 Ginásio Pinhalense; Força Futebol 0 x 0 Taboão da Serra; Itapetininga 2 x 1 Jacareí; Prudentino 0 x 2 Assisense e SEV 6 x 0 Ranchariense. Classificação: Grupo 1 - 1) Tanabi 13; 2) Prudentino e Santacruzense 10; 4) SEV 7; 5) Ranchariense 6; 6) Assisense 5. Grupo 2 - 1) Itapetininga 13; 2) Jacareí e Força Futebol e Caieiras 11; 4) São Vicente 7; 5) Ginásio Pinhalense e Taboão da Serra 4.