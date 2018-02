Muitos gols no Paulista da Série B2 O Campeonato Paulista da Série B2 foi disputada neste fim de semana com 15 jogos e 63 gols, com a excelente média de 4,2 por jogo. A maior goleada da nona rodada foi aplicada pelo Palmeirinha sobre o Guarani Sumareense por 7 a 0. A briga pela liderança do Grupo 1, o líder Atlético Assisense venceu fora de casa ao Prudentino, por 2 a 1, chegando aos 21 pontos. O vice-líder Tanabi empatou em casa, por 1 a 1, com o Penapolense. O lanterna Santacruzense perdeu seu oitavo jogo, ao cair em casa, por 3 a 2, diante do Osvaldo Cruz. No jogo mais esperado do Grupo 2, o Catanduvense goleou o Lençoense, por 5 a 2, chegando aos 23 pontos. O perdedor continua com 17 pontos. Pelo Grupo 3, o jogo mais importante aconteceu sábado, no empate por um com entre os líderes Serra Negra e Jacareí. Pelo Grupo 4, o Taboão da Serra arrancou importante empate diante do Itararé por 1 a 1. O Barcelona continua subindo de produção, ao vencer o Jabaquara por 2 a 0. Confira os resultados: Serra Negra 1 X 1 Jacareí; Pirassununguense 5 x 0 Radium; Tanabi 1 x 1 Penapolense; Guarani Sumareense 0 x 7 Palmeirinha, Ginásio Pinhalense 4 x 4 Lemense, Força Futebol 3 x 5 Guaçuano, Águas de Lindóia 2 x 1 Joseense; Santacruzense 2 x 3 Osvaldo Cruz, Garça 0 x 2 SEV, Prudentino 1 x 2 Assisense, Grêmio Catanduvense 5 x 2 Lençoense, Barcelona 2 x 0 São Vicente, Itararé 1 x 1 Taboão da Serra, AD Guarulhos 1 x 3 Jabaquara e Osasco 2 x 1 Guarujá.