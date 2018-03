Muitos jogos pela Segunda Divisão paulista O Campeonato Paulista das Séries B1, B2 e B3 vivem neste domingo mais uma rodada por todo o interior do estado de São Paulo. Pela Série B1 (Quarta Divisão), sete jogos marcam a quinta rodada da competição, com todos começando às 15 horas. Na semana passada, por causa do Dia das Mães, não houve rodada. Pelo Grupo 1, o líder Linense, com dez pontos, vai a Batatais enfrentar os donos da casa, que vêm logo em seguida na classificação, com um ponto a menos. Quem ganhar fica na liderança. Em Monte Azul Paulista, o Monte Azul, terceiro colocado, recebe o Velo Clube, de Rio Claro, lanterna da chave com apenas um ponto ganho. Santa Ritense x Tupã e Fernandópolis x Lemense completam o grupo. No Grupo 2 tem outro encontro de titãs. Os dois times 100% na competição, Ecus e Primavera, se enfrentam em Suzano para tentar acabar com a festa do adversário. Já em Capivari, o Capivariano, que está em terceiro, recebe o Palestra, de São Bernardo do Campo. E, ainda pelo mesmo grupo, e XV de Caraguá x Mauaense completam a tarde de futebol. O jogo entre Guarulhos x União Mogi foi transferido para quarta-feira. Série B2 - A Quinta Divisão também tem seis partidas neste domingo. Eis os jogos: 10 horas - Pirassununguensse x Jalesense; 11 horas - Campo Limpo x Itararé; Jabaquara x Grêmio Barueri; 15 horas - Radium x Serra Negra; Campinas x Elosport. Série B3 - O Campeonato Paulista da Sexta Divisão prevê jogos neste domingo. Confira os jogos da terceira rodada: 11 horas - Assisense x SEV; 15 horas - Santacruzense x Ranchariense; Prudentino x Tanabi; Força Futebol de Caieiras x São Vicente; Taboão da Serra x Itapetininga; Ginásio Pinhalense x Jacareí.