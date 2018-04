Mujica quer usar Maradona em campanha antidrogas

Segundo as declarações dadas por Mujica ao El Observador nesta terça-feira, a bem-sucedida luta de Maradona contra as drogas ajudará a comover um público mais jovem, que pode se encantar com o exemplo de um dos principais jogadores da história do futebol.

Depois de brilhar nos campos e ser fundamental ao título argentino da Copa do Mundo de 1986, Maradona foi pego num exame antidoping por uso de cocaína em 1991. A partir daí, ele passou a colecionar problemas com as drogas. Além de várias internações em clínicas de desintoxicação, o ex-jogador quase morreu de overdose em 2000, segundo revelou o médico uruguaio Jorge Romero no final do ano passado. Mas desde 2007, o técnico garante que está limpo.