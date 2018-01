Mulher de Nenê previu o gol salvador "Avancei com a bola, olhei para os lados e não vi ninguém em condições para ser servido e então pensei: vou chutar. Chutei e fiz o gol." É dessa forma simples que Nenê descreve o gol mais importante de sua carreira, ainda curta, em razão de ter apenas 21 anos. O gol que só não coloca o Santos na decisão da Copa Libertadores da América - contra o vencedor de Boca Juniors, da Argentina, ou América, da Colômbia - se não tiver capacidade para suportar 90 minutos sem tomar gol do ataque do Independiente, de Medellin, que quase não molestou a sua defesa, no jogo de quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, na decisão da vaga, dia 18, Colômbia. Nenê recebeu a Agência Estado na manhã de hoje no flat onde mora com a mulher Priscila e o filho Anderson Lucas, de um ano e sete meses, na Ponta da Praia, em Santos. Aparentava cansaço. "Cheguei em casa às 2h30 porque o jogo acabou tarde e ainda fiquei dando entrevistas às emissoras de rádio por um bom tempo. Ainda estava agitado e não sentia a menor vontade de dormir. Fui com a minha mulher e meu filho à uma pizzaria. Na volta, ainda fiquei conversando com a Priscila e só às 5h30 deu um pouco de sono. Às 9h30, o telefone tocou e não consegui mais voltar para cama." No novo Santos de Leão, tem assim: o descontente de hoje pode ser o herói de amanhã. Foi assim com Fabiano, que andava meio esquecido, só treinando e às vezes fazendo parte do banco de reservas. Ele entrou no segundo tempo e na sua primeira participação no jogo fez o gol de empate na virada do Santos contra o Internacional-RS, por 2 a 1. William, outro que parecia estar fora dos planos e só entrou em razão da contusão de Ricardo Oliveira porque Douglas não vinha bem, fez o outro. Quarta-feira, foi Nenê, que, após alguns bons momentos, voltou a ser apenas uma opção para o decorrer das partidas. "A verdade é que eu nem sei o que falar sobre o gol. Só tenho uma certeza: foi uma benção de Deus." Nenê conta que quando estava sofrendo ao lado dos demais reservas no banco à espera do gol santista que não saia, o centroavante William, um dos seus companheiros mais constantes nos cultos evangélicos, teve uma premonição. "Ele me disse que eu iria entrar no segundo tempo e fazer o gol da vitória, glorificando o nome de Jesus. Na hora apenas respondi: então está profetizado. Por isso, quando fiz o gol corri na direção dele, que estava fazendo o aquecimento atrás do gol, para abraçá-lo. Depois comemorei com os outros companheiros também." William não foi o único a prever o gol de Nenê. Às 20h05 de quarta-feira, quando o time se preparava para deixar o hotel no Gonzaga para ir para a Vila Belmiro, Priscila telefonou para o marido na concentração para contar o pensamento que não saía de sua cabeça. "O Santos vai perder muitos gols e o primeiro tempo vai acabar empatado por 0 a 0. Você vai entrar no segundo tempo e fazer o gol da vitória." Como choveu na noite de quarta-feira, Priscila desistiu de ir à Vila Belmiro e resolveu assistir ao jogo com o filho Anderson Lucas em casa. Quando Nenê fez o gol, ela foi comemorar com a família de um vizinho santista. "Tinha contado para ele a minha previsão." Não sai da cidade - Mesmo sendo muito pequeno, Anderson Lucas não desgruda os olhos da tevê quando o Santos está jogando e já consegue identificar o pai. "E só o Nenê cair em campo e ele chora", conta Priscila, que, como Nenê, nasceu em Jundiaí, mas já adotou a cidade de Santos. "Não troco isto aqui por lugar nenhum no mundo. A vista aqui do alto (cobertura do flat, onde fica a piscina) é maravilhosa. Quando viemos ver o flat coincidiu que estava saindo uma transatlântico de turismo, com aquela festa toda. Fogos, acenos, buzinas. Tudo muito perto e bonito. Quando Nenê tem um tempinho, pegamos uma praia no Guarujá. Além disso, vamos a restaurantes e passeamos nos shoppings." Nenê quer aprender a surfar melhor e fazer algumas pescarias, mas com o time disputando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, seus projetos vão sendo adiados. Mesmo assim, acha que fez a escolha certa ao trocar São Paulo por Santos. "Quando eu estava no Palmeiras, perdia um tempão para ir de casa ao Centro de Treinamentos. E olha que não era longe. O problema é aquele trânsito infernal. Aqui é tudo pertinho." Ele estava disputando um torneio no Catar com a Seleção Sub-20, no começo do ano, quando surgiu a possibilidade de se transferir para a Vila. "Meu procurador (Nenê, lateral contemporâneo de Leão no Palmeiras) me telefonou para falar sobre a oferta do Santos e mostrando as vantagens. Além de cobrir a proposta do Palmeiras, aceitei porque meu sonho de criança era disputar e ganhar a Libertadores. Vi o São Paulo ser campeão e não esqueço um gol de falta marcado por Raí." Bom negócio - Quando Robert, aos 32 anos, deixou o clube para jogar no Japão, o Santos se livrou de pagar um salário de R$ 120 mil por mês. Com a redução na folha, Leão conseguiu convencer a diretoria a investir em Nenê, que tem contrato até o dia 31 de dezembro. "Com a chegada de Nenê, empatamos em qualidade técnica e ganhamos muito quanto à idade", comentou, à época, o técnico. A idéia dele era formar um ataque arrasador, com Robinho, que é destro, pela direita, o artilheiro Ricardo Oliveira pelo meio e Nenê pela esquerda, mais Elano, Renato, Diego e Léo vindo de trás. Na prática, não deu muito certo porque Robinho prefere jogar pela esquerda e Nenê sempre entrava bem no time no segundo tempo, mas não convencia quando começava jogando. "Por favor, acabem com essa história. Não sou jogador de segundo tempo. Meu futebol é para ser titular e apenas preciso de uma boa seqüência de jogos", faz questão de esclarecer. E os números estão do seu lado. Mesmo tendo ficado fora de várias partidas e em outras só entrou no segundo tempo é o vice-artilheiro do time na temporada, com oito gols (dois na Libertadores), só ficando atrás de Ricardo Oliveira, que marcou o dobro. O vínculo federativo de Nenê tem três donos: 50% do seu procurador, Antônio Carlos, o Nenê; 25% da Parmalat e 25% do Paulista, de Jundiaí. Embora esteja contente na Vila e satisfeito com a cidade, há rumores que nos próximos dias talvez ele tenha que se mudar não se de cidade, mas também de país, indo para Itália. "Nem toca nesse assunto. Agora não quero me preocupar com uma possível transferência para o exterior. Meu pensamento está só na conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Também sonho com a Seleção Olímpica e com a principal", concluiu.