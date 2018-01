Mulher de Picerni vítima de seqüestro Maria Fernanda Picerni, mulher do técnico Jair Picerni, ex-Guarani e Palmeiras, entre outros times, foi vítima de um assalto e seqüestro-relâmpago no início da noite desta terça-feira, na Rodovia Anhangüera, em Vinhedo (SP). Ela, Picerni, um filho do casal e uma empregada foram rendidos em casa por dois assaltantes. Eles ficaram presos em um cômodo da residência. Ao final do assalto, a mulher do treinador foi levada pelos criminosos e liberada em seguida. De acordo com policiais, ela foi levada para prestar depoimento a uma delegacia.