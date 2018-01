Mulher de Ronaldinho perde bebê A mulher do atacante Ronaldinho, Milene Domingues, teve neste domingo um aborto espontâneo e perdeu o bebê que esperava há um mês e três semanas. A criança seria o segundo filho do casal. Milene, segundo os médicos que a atenderam, está bem de saúde, mas foi aconselhada a ficar de repouso em casa por alguns dias. "Ela e Ronaldinho estão tristes, muito tristes", contou o assessor de imprensa do jogador, Rodrigo Paiva. Milene começou a se sentir mal pela manhã, quando teve um forte sangramento. O médico que a examinou constatou que o feto já estava morto há uma semana por estar mal posicionado. A mãe de Milene, Lúcia Domingues, se deslocou de São Paulo para ficar com a filha. Ronaldinho e Milene devem voltar para Milão, na Itália, onde moram, no início de março, mas a data ainda não foi definida pelo Internazionale.