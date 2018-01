Mulher de Ronaldo vai jogar na Itália A jogadora Milene Domingues, esposa do atacante Ronaldo, deve reiniciar a sua carreira como jogadora de futebol, desta vez em um clube italiano. Segundo fontes da federação italiana de futebol feminino, a atacante de 22 anos está próxima de um acerto com o Fiamma Monza, equipe da primeira divisão e com sede a poucos quilômetros da Internazioanle, onde joga o ?fenômeno?. Milene abandonou o esporte há três anos para dar a luz a Ronald, filho do casal. Antes disso, defendeu o Fluminense.