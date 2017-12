Mulher decide e Valdo continua no Botafogo A mulher do meia Valdo, que é portuguesa, conseguiu visto de permanência no Brasil e, com isso, o jogador confirmou que vai disputar mais uma temporada pelo clube. Ainda nesta sexta-feira, o meia Têti acertou a renovação de seu contrato. Na segunda-feira, o bispo de Petrópolis, Dom Vaz, vai celebrar missa de gratidão, às 11 horas, na Capela de General Severiano, para comemorar os 61 anos de fusão do Botafogo de Regatas com o Botafogo Futebol Clube, que se fundiram em 8 de dezembro de 1942 para fundar o Botafogo de Futebol e Regatas. A diretoria do clube conta com a presença de sócios e funcionários.