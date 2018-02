Mulher vai testar a Minardi A Minardi confirmou nesta quarta-feira o teste com a piloto britânica Katherine Legge, de 25 anos, e que disputa a Fórmula Atlantic, nos Estados Unidos. De acordo com a escuderia, os testes vão acontecer em novembro, no circuito de Vallelunga, em Campagnano, nas imediações de Roma. A equipe Minardi foi comprada pela Red Bull e na próxima temporada vai correr sob o nome ´Toro Rosso´. Legge - que nesta temporada venceu três etapas na Atlantic - se disse otimista. "Estou muito feliz com essa oportunidade. Testar um carro de Fórmula era um sonho meu e agora vou ter a chance de concretizar?, disse a piloto. "Agora vou trabalhar duro e me conentrar nos testes para tentar convencer a todos que tenho condições de pilotar um F-1?, acrescentou. ?Acompanhamos o trabalho dela já há algum tempo e acreditamos que chegou o momento de dar-lhe uma oportunidade, sobreturdo, depois dos execelentes resulatdos que conseguiu nesta temporada?, explicou o proprietário da Minardi, Paul Stoddart.