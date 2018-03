Mulheres comemoram paralisação do futebol Sabe aquela propaganda de leite em que uma mulher comenta que gostaria de ver os programas de mesa-redonda dos domingos explodirem? Graças a cartolagem brasileira, que se rebelou por causa do Estatuto do Torcedor, o País do futebol, pentacampeão mundial, pode ter um fim de semana sem bola. Os 24 jogos do Campeonato Brasileiro estão suspensos e, por enquanto, as mulheres podem comemorar: não terão de dividir seus maridos, namorados e filhos com a telinha. "Sem os jogos, será que as mesas redondas também não vão ao ar? E a Taça Libertadores?", pergunta, em tom de brincadeira, Mônica Waldvogel, âncora do programa Saia Justa, um tricô feminino na GNT. "Meu problema nem é tanto com as partidas e sim com as atrações do domingo à noite. Meu filho fica mudando de canal para ver o que está passando em todas elas." A jornalista, que adora assistir filmes no horário, acredita que, se a paralisação do torneio for mantida, poderá desfrutar da companhia do filho santista, Daniel. Veridiana Bernaba Aldighieri, uma comerciante, também perguntou sobre as mesas-redondas. "Agora eu já não sei se é melhor ou pior ter esses jogos. As mesas-redondas desse fim de semana estarão mais chatas ainda." Explica que o marido, Alexandre, fanático pelo São Paulo, não perde um jogo. Ou vai ao estádio ou fica pendurado na TV. "Jogo de sábado é um martírio. A gente tem de almoçar correndo para dar tempo dele chegar em casa." A comediante Maria Paula também está gostando dessa possibilidade e já está se programando. "Gente, é a chance das mulheres darem as cartas!", afirmou, aos risos. "Meninas, levem seus gatos ao teatro. É agora ou nunca", recomendou a casseta, que na concorrência direta com o futebol, admite que sai perdendo na maioria das vezes. "Todas nós temos problemas no fim de semana com o futebol. Sempre tem o pai, o amigo ou o namorado que é absorvido pelos jogos. Um saco." Maria Paula, torcedora do Flamengo, quer levar Bussunda e sua filha, Júlia, para assistir a peça infantil Pluft, que aos sábados é apresentada às 16 horas, horários dos jogos do Brasileirão. "O Bussunda e o Cláudio Manoel (o Seu Creysson) são Mengão e os mais fanáticos dos cassetas. Não saem de casa em dia de jogo. Acho que esse fim de semana vai ser bem legal." Alessandra, esposa de Rogério, lateral-direito do Corinthians, não sabe se comemora ou se fica triste com a situação. O time do marido jogaria no sábado com o Juventude, no Pacaembu. "Claro que gostaria de tê-lo ao meu lado no fim de semana mas também quero que ele trabalhe." Caso o Corinthians não jogue, Alessandra poderá viajar para Monte Verde no sábado. "Eu tive de aprender a gostar de futebol. Assisto com ele vários jogos pela TV e até as mesas-redondas. O que nem mulher de jogador suporta é quando eles querem ver tudo quanto é tipo de partida. Campeonato Europeu não dá."