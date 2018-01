Mulheres dirigem o jogo em Campinas As amigas Sílvia e Aline, de Santo André, e Ana, de Campinas, há três semanas foram a Serra Negra comprar roupas para o inverno que já chegou. Hoje, terão um programa mais emocionante. Sílvia Regina de Oliveira apita o jogo entre Guarani e São Paulo, a partir das 16 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Será auxiliada por Ana Paula de Oliveira e Aline Lambert, as companheiras de compra. É a estréia de Sílvia e Aline no Brasileiro e a quarta participação de Ana Paula. Mais do que isso. É a primeira vez que uma partida de futebol é dirigida por um trio feminino, no Brasil. Culpa ou mérito do sorteio realizado na CBF. "Eu me sinto muito bem. É como se estivesse quebrando um tabu a mais", diz Sílvia Regina. A amizade que a une às suas assistentes não terá influência alguma no andamento de seu trabalho, diz Sílvia. "É como se fosse com dois homens, não muda nada. Eu sempre confio nas pessoas que trabalham comigo". Não vê também diferença no estilo das auxiliares, mesmo Ana Paula sendo mais famosa e já tendo trabalhado na final do Campeonato Paulista. "As duas são ótimas. Elas têm o mesmo jeitinho dentro de campo. Presta atenção para ver." Para Sílvia Regina, não haverá diferença nem na hora de tirar a roupa "civil" e colocar o uniforme. "Existe um vestiário só, com três banheiros. Quando trabalho com rapazes, cada um vai para o seu banheiro e se troca. Ninguém me vê sem roupa, pode ficar tranqüilo. Com elas, vai ser o mesmo ritual. A gente se troca e depois cada uma faz a sua preparação, a sua reza, faz o que precisar. Vou desejar boa sorte a elas como desejo aos outros." Diferença existe no público que vai ao campo. "Todo mundo fica de olho aberto, pronto para ver um erro. A paciência com a gente é menor, parece que torcem para dar tudo errado, mas pode ter certeza que tudo vai dar certo." Sílvia Regina diz que não terá nenhum problema com Rogério Ceni, a quem deu um cartão amarelo na partida do São Paulo contra a Portuguesa Santista, empate por 1 a 1 na primeira fase do Campeonato Paulista deste ano. "Ele correu o campo todo para reclamar de uma marcação minha. Dei o cartão amarelo como qualquer árbitro, homem ou mulher, daria. Já passou. Não vou entrar em campo com rancor ou com marcação contra ninguém."