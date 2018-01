Mulheres ditam as regras do jogo O sucesso de Ana Paula de Oliveira como bandeirinha está aumentando o interesse feminino. No último teste feito pela Escola de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol, no começo de março, 13 mulheres se inscreveram. Só quatro foram aprovadas, mas o número de interessadas mostra que o ramo está deixando de ser um privilégio dos homens. O curso deste ano começou no dia 4 de abril e termina em dezembro. São nove meses de aulas práticas e teóricas, iguais para representantes dos dois sexos. Só as faixas etárias são diferentes: 18 a 28 anos para as mulheres, 16 a 25 para os homens. Todos os candidatos precisam ter segundo grau completo. Leia mais no Jornal da Tarde