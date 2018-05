Mulheres ganham opções de camisas e produtos do Santos

Mulheres e crianças deixaram de ocupar um papel secundário e se tornaram consumidores de destaque das novas lojas oficiais do Santos. Atendendo a uma reclamação dos torcedores, que criticavam a falta de variedade nos produtos do clube, a Kappa, empresa italiana que é a nova parceira do clube, colocou à venda novas linhas. Ao todo, são 45 opções diferentes para o torcedor santista.

Sofia Barral, gerente de produto da Kappa, explica que uma linha também foi desenvolvida especialmente para o torcedor. “Para a torcida desenvolvemos duas versões de camisa I e II: o modelo oficial, com recortes e costas em mesh, e a réplica com patch bordado, ambas sem elastano e mais acessível ao mercado. A camiseta pre match foi feita com malha dry e estampa sublimada remetendo aos escudos do clube com efeito camuflado", afirmou em entrevista ao site do clube.

Para Caio Campos, diretor de marketing da empresa italiana, a procura pela nova camisa - tradicional, aquela de jogo - está superando as expectativas. “Acredito que teremos mais inovações nas tecnologias dos nossos uniformes e no atendimento ao torcedor com as vendas. Abrimos mais de 190 pontos na pré-venda e pretendemos ter até 250, além de fortalecer as lojas oficiais do clube. Queremos que o torcedor veja a marca do Santos por todos os lugares”.

O Santos adotou uma nova estratégia de produção para o uniforme. O clube centralizou todo o processo para ter maior lucro com o material esportivo e contratou quatro empresas: a Kappa (desenha os modelos); a SPR (distribuição); a Filon (responsável pela produção), e a Meltex (gerenciamento das lojas santistas).

"Sempre que há o lançamento de uma nova linha, a procura dos torcedores é intensa. Nós fazemos os nossos produtos voltados para a família, ou seja, pensamos em homens, mulheres e crianças. Temos certeza de que será um sucesso, assim como acontece com outros produtos", disse Tommy Kamimura, gerente de Operações da Meltex Franchising, que administra as franquias do Santos na área.

“Não é um patrocínio normal, com o lucro para a empresa patrocinadora. A Kappa entende que é uma forma inovadora de parceria, por envolver mais o clube na busca pela venda. Como o Alvinegro Praiano está sendo remunerado por isso, ele participa mais do processo. Quanto mais peças forem vendidas, melhor para o Santos e também para a Kappa. Uma forma de crescermos no mercado brasileiro", diz Caio Campos.