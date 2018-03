Müller consegue um feito inédito ?Desde que completei 30 anos, me perguntam quando vou parar. Até hoje não sei, pois a vontade de continuar ainda é muito grande". Prolongando por pelo menos mais três meses sua carreira, o atacante Müller, de 37 anos, foi apresentado nesta quarta-feira como novo reforço da Portuguesa para a Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante ficará no Canindé até o final do torneio, para tentar substituir o artilheiro Alex Alves, principal jogador da equipe e que foi vendido ao Cruzeiro na semana passada. Além dos títulos que marcaram sua trajetória, Müller consegue feito inédito: é o primeiro jogador a defender todos os principais clubes de São Paulo. "Completar esse ciclo pesou muito na decisão de atuar na Portuguesa, pois tive meus melhores momentos no futebol paulista", explicou o atacante. Müller reconhece que já não possui a velocidade de outros tempos, quando foi bicampeão mundial de clubes (1992 e 1993) pelo São Paulo e da Copa de 1994 pela seleção brasileira, mas confia na experiência para ajudar a Portuguesa a voltar para a primeira divisão. "O atleta que conhece os atalhos do campo, leva vantagem. Disputar a Série B é um novo desafio para mim", revelou. A contratação de Müller só foi possível porque alguns empresários e dirigentes do clube comprometeram-se a bancar os salários do atleta, a exemplo do que aconteceu com Sérgio Manoel, contratado há três semanas. "São pessoas abnegadas, que nos ajudam sempre que precisamos", disse Sílvio Moredo, vice-presidente de futebol da Lusa. O jogador sabe que precisará se adequar à faixa salarial do clube, mas garante que isso não dificultou o acerto. "Quase todos os clubes passam por dificuldades." O atacante reafirmou sua posição, quando deixou o Corinthians, em 2001, dizendo que "o futebol é sujo". "Dentro de campo, o futebol é um esporte maravilhoso, mas nos bastidores acontecem muitas coisas erradas. Os próprios dirigentes sabem disso", disse Müller, que se afastou temporariamente da Igreja Evangélica em Belo Horizonte. "Enquanto estiver em São Paulo, não poderei misturar as coisas." Müller disputou o Campeonato Mineiro pelo Tupi, no primeiro semestre, mas está há três meses sem jogar. "Ele será muito útil para a equipe, mas é preciso ter paciência. Primeiro, precisa readquirir o seu condicionamento físico para jogar, o que pode levar de 10 a 15 dias", afirmou o técnico Luís Carlos Martins, que escalará o atacante Danilo diante do Mogi, sexta-feira, em Mogi-Mirim.