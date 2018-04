Müller desiste de volta aos gramados e será técnico em Santa Catarina

"Recebi o convite e quis conhecer melhor o Blumenau. Posso dizer que é um dos clubes com uma das mais lindas histórias de amor entre clube e torcida e o projeto para 2015 é mesmo de montar uma equipe competitiva e voltar à primeira divisão. Hoje o futebol de Santa Catarina é uma realidade e o trabalho que está feito no clube é muito profissional para a Segundona", comentou Müller, ao site do Blumenau.

De acordo com o site do clube catarinense, a passagem do atacante pelo Fernandópolis fez parte de um "projeto de marketing" da equipe do interior paulista. Como treinador, Müller já trabalhou duas vezes no Grêmio Maringá (PR), passou pelo Sinop (MT) e pelo Imbituba (SC).