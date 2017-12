Müller é arma da Lusa para clássico A Portuguesa precisa da vitória no clássico de sábado com o Palmeiras para afastar a crise que surgiu com a derrota de sexta-feira, por 2 a 1, para o Mogi Mirim. Para isso, o técnico Luís Carlos Martins deve apostar no reforço contratado semana passada para os próximos três meses: Müller. O atacante de 37 anos - que não joga há cerca de dois meses, quando fez sua última partida pelo Tupy, de Juiz de Fora - tem treinado em dois períodos para perder dois quilos e recuperar a forma. Luís Carlos Martins pode tirar Danilo do ataque e escalar Müller ao lado de Marcos Denner - ou preservar o ataque e escalar Müller no meio, no lugar de Nem. O zagueiro César não jogará o clássico. Recebeu o terceiro cartão amarelo em Mogi.