Müller é dúvida na Lusa para pegar CRB O atacante Müller é a dúvida do técnico Heriberto Cunha para enfrentar o CRB, sexta-feira, em Maceió. O jogador, com dores nas costas, será reavaliado pelos médicos da Portuguesa amanhã, antes da viagem do elenco para Alagoas. Se for vetado, dará lugar a André Luís. O zagueiro Evaldo e o volante Bruno substituem, respectivamente, William, suspenso e Ricardo Lopes, contundido.