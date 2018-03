Müller é o novo reforço da Portuguesa O atacante Müller, campeão mundial de clubes pelo São Paulo e da Copa de 1994 pelo Brasil, é o novo reforço da Portuguesa para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 37 anos, que também passou, entre outros clubes, pelo Palmeiras, Corinthians, Santos, São Caetano e Cruzeiro, será apresentado oficialmente nesta quarta-feira, às 14 horas, no Canindé. Hoje, o jogador foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato até o final do campeonato. Por não estar em atividade, Müller deve levar cerca de 15 dias para readquirir o condicionamento físico, mas chega ao Canindé para tentar suprir a deficiência do ataque do time, que vendeu Alex Alves para o Cruzeiro na última semana. Um fator que contribui para a chegada de Müller é que ele já trabalhou com Luís Carlos Martins, quando o atual técnico da Portuguesa dirigia o São Caetano e por isso, conhece sua maneira de trabalhar. A expectativa do treinador é que o atacante ajude o elenco com sua experiência, já que boa parte do atual elenco da Lusa é formado por atletas que estão disputando uma competição oficial pela primeira vez entre os profissionais. Para o jogo contra o Mogi, sexta-feira, em Mogi-Mirim, os atacantes Celsinho, Danilo e Jéfferson disputam uma vaga na equipe, que terá as voltas do lateral-direito Rissutt e do meia Ricardo Lopes. Luís Carlos Martins define a escalação no coletivo de amanhã à tarde.