Müller estréia na Lusa contra o Palmeiras O atacante Müller fará sua estréia na Portuguesa no clássico diante do Palmeiras, sábado, no Palestra Itália. O jogador participou normalmente do coletivo desta quinta-feira à tarde, no Centro de Treinamentos do Parque Ecológico, e garantiu sua vaga na equipe. "No treino, procurei não forçar muito o ritmo, para poder estar bem na hora do jogo", disse. "Claro que ainda não estou 100% fisicamente, mas estou pronto para enfrentar o Palmeiras." O técnico Luís Carlos Martins mantém a cautela e disse que só confirmará a formação do time momentos antes da partida. Porém, analisando o desempenho de Müller nos dois treinos de conjunto desta semana, praticamente adiantou a escalação do atleta. "Ele ficará em campo até quando agüentar. Na hora em que estiver cansado, será substituído." Na terça-feira, Müller esteve em campo durante todo o coletivo, que durou uma hora. Nesta quinta-feira, o treinamento teve a mesma duração, e Müller foi substituído por Danilo, aos 45 minutos. A exemplo do treino de terça-feira, se movimentou bem, tentou tabelas e até marcou um dos gols da vitória por 4 a 1 dos titulares sobre os reservas (os outros três foram marcados por Marcos Denner). O experiente atacante, de 37 anos, é a maior esperança do técnico Luís Carlos Martins para reabilitar a equipe, que vem de derrota por 2 a 1 para o Mogi, em Mogi-Mirim. O time está na sétima colocação do campeonato, com 22 pontos, e conta com um resultado positivo para não deixar o bloco dos oito melhores da competição. Além da estréia de Müller, outra novidade na Portuguesa para enfrentar o Palmeiras será o zagueiro Evaldo, que substituirá o titular César, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-direito Rissutt, julgado quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da CBF, pegou apenas um jogo de suspensão pela expulsão na goleada por 4 a 0 sobre o Caxias. Como já cumpriu a pena, está garantido na equipe.