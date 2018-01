Müller inicia nova fase no S.Caetano O atacante Müller foi apresentado hoje como o sexto reforço do São Caetano para o Brasileiro. O jogador, que assinou por um ano, admitiu ter pensado em aposentadoria, mas voltou atrás pela boa oferta e o número de atletas evangélicos no elenco. O clube ainda quer um lateral-esquerdo e aguarda amanhã decisão do Conselho Arbitral da Federação Paulista para saber se jogará o Rio-São Paulo de 2002.