Bayern vira sobre o Darmstadt e segue 100% em casa no Alemão

O Bayern de Munique sofreu, mas conseguiu manter os 100% de aproveitamento jogando em casa na atual temporada do Campeonato Alemão. Diante do Darmstadt, o time anfitrião saiu atrás no marcador, mas venceu graças a mais uma boa atuação de Thomas Müller. Ele marcou duas vezes, o segundo um golaço, e garantiu o triunfo de sua equipe por 3 a 1.

Com o resultado, o Bayern chegou a 11 vitórias em 11 jogos na Allianz Arena e segue firme e forte rumo a mais um título. Lidera a competição com 59 pontos, com 11 de vantagem para o Borussia Dortmund, o segundo colocado. O Darmstadt é o 13º, com 24.

A partida também marcou o retorno de Franck Ribéry aos gramados. Depois de sofrer com uma lesão no tornozelo na última temporada e ter atuado apenas duas partidas, o francês desta vez se recuperou de uma lesão muscular. Ele entrou bem no segundo tempo e deu assistência para Lewandowski marcar o terceiro do Bayern e se isolar na artilharia com 22 gols.

Os anfitriões, no entanto, levaram um susto logo aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Sandro Wagner abriu o marcador. Só conseguiram igualar o marcador no segundo tempo. Aos 5 minutos, Müller recebeu cruzamento de Rafinha, chutou e contou com desvio na zaga para deixar o jogo em 1 a 1. Aos 26, após cruzamento da esquerda, Müller dominou no peito e mandou de meia bicicleta para as redes, um golaço. Lewandowski garantiu a vitória aos 40 minutos, a 19ª em 22 jogos no Alemão.

O Bayern volta a campo na próxima terça-feira, quando visita a Juventus no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Pela competição nacional, encara o Wolfsburg, fora de casa, no próximo sábado. O Darmstadt, no mesmo dia, visita o Werder Bremen.

Também neste sábado, o Hertha Berlin ficou no 1 a 1 com o Wolfsburg, em casa, e corre o risco de perder a terceira colocação na tabela. Os anfitriões estão com 36 pontos, apenas um de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, que no domingo recebe o vice-líder Borussia Dortmund.

o Borussia Mönchengladbach venceu o Colonia, em casa, por 1 a 0 e subiu para a quinta colocação no torneio com 35 pontos, dois a mais do que o Schalke 04, que joga neste domingo contra o Stuttgart. Dahoud fez o gol da partida. Os visitantes estão em nono com 29.

Em seus domínios, o Hoffenheim derrotou o Mainz por 3 a 2, de virada, e se afastou da lanterna da competição. Agora, o time tem 18 pontos, na penúltima colocação, contra 14 do lanterna Hannover. Os visitantes estão em sétimo lugar, com 33. Quem também venceu em casa foi o Ingostadt. Fez 2 a 0 no Werder Bremen e subiu para a décima colocação com 29 pontos. O adversário continua na zona de rebaixamento, em 16º, com 20.