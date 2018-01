Müller pode estrear no São Caetano O atacante Müller, ex-Corinthians, pode ter uma rápida participação no amistoso entre São Caetano e Santos, neste sábado, no ABC. Ele participaria de apenas alguns minutos vestindo a camisa do time, mesmo porque ele volta de uma contusão muscular e ainda está longe de sua melhor forma física. A própria comissão técnica ainda não definiu a escalação do atacante, que poderia também ser apenas apresentado à torcida do São Caetano. O amistoso começa às 15 horas, no estádio Anacleto Campanella, como parte das comemorações do aniversário da cidade. A idéia da diretoria é justamente premiar a torcida, que tem apoiado o time nas suas últimas campanhas vitoriosas, tanto que vai distribuir os 10 mil ingressos disponíveis para o evento nos portões principais. A entrada do público está limitada por causa de obras de reforma dentro do estádio. Mas o técnico Jair Picerni, que comanda os treinos do time em Atibaia, não parece preocupado com a indefinição sobre Müller. O time está praticamente pronto para a estréia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, em Salvador, na próxima quarta-feira. No último teste, o São Caetano goleou a Ponte, por 4 a 1, em jogo-treino disputado em Jarinu. Se Müller é dúvida diante do Santos, o meia Esquerdinha está fora dos planos porque vai se casar. A provável escalação é esta: Sílvio Luiz; Nelsinho, Daniel, Serginho e Bill; Simão, Adãozinho, Anaílson e Aílton; Wágner e Magrão.