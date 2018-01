Müller se considera um privilegiado O atacante Müller considera-se um jogador privilegiado ao vestir novamente a camisa do Corinthians. O veterano jogador de 35 anos, que havia sido dispensado do Cruzeiro, é o reforço do clube paulista para suprir a ausência de Luizão, que deverá ficar cerca de nove meses fora do futebol, por causa de uma contusão no joelho direito. Müller, que no segundo semestre do ano passado defendeu o time do Parque São Jorge por três meses e meio, disse que além de atuar pela Segunda vez no Corinthians o que o motivou a voltar ao clube foi o técnico Wanderley Luxemburgo. "Ele é o melhor treinador que eu conheço", afirmou o atacante. "Dizem que treinador não ganha jogo, mas eu penso o contrário e tomo por base o Corinthians do segundo semestre do ano passado. Outros técnicos passaram por aqui e não deram jeito no time. Luxemburgo praticamente com os mesmos jogadores mudou a situação", analisou Müller, que havia trabalhando antes com Luxemburgo no Palmeiras e no Santos. "Havia até feito uma promessa que antes de encerrar a carreira iria trabalhar novamente com ele." Depois que foi dispensado do Cruzeiro, Müller pretendia passar uns três meses de férias com a família nos Estados Unidos, e depois encerrar a carreira no futebol norte-americano. Mas o convite do Corinthians mudou seus planos. "Estou otimista. Desta vez será bem diferente do ano passado no Corinthians. Eu havia chegado machucado e a situação do time não era boa", afirmou o atacante, que disse não guardar mágoas da diretoria que rescindiu seu contrato. "Se eu tivesse algum problema com o clube não teria voltado", disse Müller, que já começou a treinar nesta sexta-feira.