Müller será o substituto de Luizão A grave lesão no joelho direito de Luizão, do Corinthians, que afastará o jogador por nove meses do futebol, provocou um verdadeiro pânico na Comissão Técnica. Sem opção no opaco mercado brasileiro, Wanderley Luxemburgo recorreu a um velho amigo para substituir Luizão: Müller. O atacante, de 35 anos, está de volta ao Parque São Jorge. Dispensado do Cruzeiro no dia 4, Müller alugou ontem seu passe ao Corinthians. Dirigentes do clube paulista e o jogador não revelaram o valor da transação, nem o período do empréstimo. "Fui rápido no gatilho", disse Luxemburgo, que trabalhou com o atacante no Palmeiras em 1996, naquele time dos cem gols. Müller retorna ao Parque com a dura missão de marcar os gols que Luizão vinha conferindo e também apagar sua fraca passagem pelo clube ano passado. O atacante esteve no Corinthians de setembro a dezembro de 2000, jogou seis das 16 partidas que o time disputou e marcou apenas um gol. Aos amigos, revelou: "Eu ainda não acabei, vou jogar mais um tempo." O atacante também interessava ao Brasiliense. Para trazer Müller, Luxemburgo encomendou uma consulta ao regulamento do Campeonato Paulista e soube que há uma brecha que permite a substituição de um jogador em caso de lesão grave.