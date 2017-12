Müller treina mas ainda é dúvida na Lusa O atacante Müller treinou normalmente nesta terça-feira com o elenco da Portuguesa, mas ainda é dúvida para o jogo diante do Palmeiras, sábado, no Palestra Itália. "Procurei forçar bastante a musculatura, porque só treinando fisicamente, não saberia minha verdadeira condição", disse o jogador de 37 anos, que ainda está fora de ritmo de jogo. "Alguns movimentos, só treinando com bola." O técnico Luís Carlos Martins prefere a cautela e só definirá a escalação de Müller depois do treino de quinta-feira à tarde. "Se ele jogar, evidentemente não deverá suportar os 90 minutos, pois estava há três meses parado. Porém, com exceção do Marcos Denner, nenhum outro atacante do elenco está no ritmo ideal", disse o treinador. Apesar do receio de Luís Carlos Martins, o desempenho de Müller pode ser considerado bom. Pela manhã, o atacante participou de uma movimentação tática e à tarde, esteve em campo durante todo o coletivo, que durou uma hora. Movimentou-se, ajudou na marcação e tentou tabelas com Marcos Denner. "Meu estilo de jogo não vai mudar. Como atuei em outras equipes, farei o pivô do ataque." Se Müller ainda é dúvida, pelo menos duas mudanças estão confirmadas na equipe para enfrentar o Palmeiras. Na defesa, Evaldo substitui César, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No meio-campo, o volante Rodrigo Costa ganha uma vaga, para ajudar na marcação. O meia Nem e o atacante Danilo, que enfrentaram o Mogi Mirim, devem ir para o banco de reservas.