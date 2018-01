Müller vai disputar Mineiro pelo Tupi O atacante Müller irá disputar o Campeonato Mineiro de 2003 pelo Tupi, de Juiz de Fora (MG). O contrato do jogador, de 36 anos, irá até o dia 30 de março. Müller se apresenta amanhã ao clube mineiro, que preparou uma festa para receber o tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira, em 1994, nos Estados Unidos. Para disputar o estadual, o atacante, que detém seus direitos federativos, deverá receber cerca de R$ 50 mil por mês. A diretoria do "Galo" da Zona da Mata, no entanto, não confirmou o valor do salário. O acordo entre o veterano jogador e os dirigentes do Tupi foi viabilizado por um contrato de gestão firmado entre o clube e o Grupo Bretas, uma rede supermercadista de Minas. O grupo empresarial assumiu, por cinco anos, a administração do Departamento de Futebol. O gerente de marketing, Geber Dias, disse que a intenção do Tupi é formar um grupo forte para a disputa do Mineiro, contratando outros "atletas de ponta". Müller disputou três Copas do Mundo - 1986, no México; 1990, na Itália e 1994, nos EUA. O último clube pelo qual atuou foi o São Caetano. O jogador foi revelado pelo São Paulo e teve passagens pelo Torino (ITA), Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro e Kashiwa Raysol, do Japão.