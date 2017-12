Multidão faz muita festa na chegada de Portugal à Alemanha Por essa, nem Felipão poderia esperar. Uma multidão calculada em cerca de cinco mil pessoas recepcionaram, com muita festa, a chegada da seleção de Portugal, neste domingo, no aeroporto da cidade de Münster, localizada no noroeste da Alemanha (região de Dortmund). Vindos da França - onde venceram o amistoso contra Luxemburgo, no sábado, por 3 a 0 -, os jogadores e a comissão técnica tiveram muitas dificuldades para deixar o local. Assim que saíram do avião, todos os membros da delegação foram recepcionados pelo Comitê Organizador da Copa do Mundo. Depois dos votos de boas-vindas, todos entraram no ônibus oficial cedido pela Fifa. Por causa da confusão na pista do aeroporto, ninguém falou com os jornalistas presentes e apenas acenaram para os torcedores, que não pararam de festejar a chegada da seleção portuguesa. A partir desta segunda-feira, o treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari começará a etapa final da preparação da equipe para o Mundial. A estréia, pelo grupo D, será contra Angola, ex-colônia portuguesa, no dia 11, em Colônia. Depois, os adversário serão Irã (dia 17, em Frankfurt) e México (dia 21, em Gelsenkirchen).